Teya & Salena: Bei Wetten für Quali schon auf Platz 1

Austria: 12 Points! Laut Wetten ist das Finale für uns nur mehr Formsache.

ESC. Die Schwedin Loreen, die ja schon 2012 gewann, als neue Nummer eins. Und Österreich bereits auf Platz 8! Die aktuellen Wett-Quoten zum Song Contest sehen uns am 13. Mai fix im Finale. Noch besser: vor uns liegen bei den Buchmachern nur Fix-Starter wie England oder Teilnehmer der ersten Quali-Runde. Somit gehen Teya & Salena am 11. Mai in Liverpool sogar als absolute Top-Favoriten in ihr Semifinale!

Chance. 16 Länder sind mit uns am Start. Gleich 10 kommen ins Finale. Die Wetten führen uns auf Platz eins. Nach den letzten drei Pleiten dürfen wir also mehr als berechtigt hoffen.

Hymne. Der Hit "Who the Hell Is Edgar?" gilt bereits als neue ESC-Hymne: eine Million YouTube-Views, über 100.000 Streams und Top 10 bei iTunes.