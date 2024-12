Thaibox-Weltmeister Fadi Merza erneut siegreich

er sechsfache Thaibox-Weltmeister Fadi Merza hat im Rahmen der Bounce Fightnight auch seinen zweiten Profiboxkampf gewonnen. Er siegte gegen den Ungarn Pal Olah klar nach Punkten.

"Ich fühle mich super und bin mehr als zufrieden mit meiner Leistung", urteile Fadi Merza einen Tag nach seinem zweiten Profiboxkampf. Der Fight gegen den Ungarn Pal Olah lief über sechs Runden und ergewann Drei zu Null - Merza dominierte alle sechs Runden: "Ich lieferte einen starken Kampf und habe auch super Feedback bekomme. Teilweise hat er unsauber geboxt, aber das konnte ich gut wegstecken."

Fadi Merza siegreich © FRBMedia, Christopher Blan ×

Der Hunger nach mehr!

Nach einigen Schicksalsschlägen in der Familie und bei Freunden hat der gebürtige Syrer angekündigt, dass er nach dem gestrigen Kampf die Boxhandschuhe an den Nagel hängt. Aber das hat sich jetzt geändert: "Ich verspüre noch so viel Feuer in mir und es hat so großen Spaß gemacht, wieder im Ring zu stehen.

Solange das so ist will ich unbedingt weitermachen. Eigentlich habe ich mitten im Kampf beschlossen doch nicht aufzuhören. Anscheinend habe ich noch zu viel Elan in mir."