Baumgartner: "So stellt man sich ein Länderspiel vor"

4:1 - Österreich legt Traumstart in die EM-Quali hin Österreichs Fußball-Nationalteam feiert einen gelungenen Auftakt in die EM-Qualifikation. Das Team von Ralf Rangnick kann sich am Freitagabend in Linz gegen Aserbaidschan mit 4:1 durchsetzen und holt die ersten drei Punkte.