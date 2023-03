4:1 - Österreich legt Traumstart in die EM-Quali hin

Österreichs Fußball-Nationalteam feiert einen gelungenen Auftakt in die EM-Qualifikation. Das Team von Ralf Rangnick kann sich am Freitagabend in Linz gegen Aserbaidschan mit 4:1 durchsetzen und holt die ersten drei Punkte.

Nach anfänglichen Problemen in der Anfangsviertelstunde kommt das ÖFB-Team besser in Fahrt. Der zum Auftakt gegen Aserbaidschan auftretende Kapitän Marcel Sabitzer (28.) und Michael Gregoritsch (29.) sorgen innerhalb weniger Sekunden per Doppelschlag zur vorzeitigen Entscheidung. Sabitzer glänzt kurz nach der Pause per Traumfreistoß ins Kreuzeck zum 3:0 (50.).

Ein Doppelschlag wie im ersten Durchgang bleibt dem ÖFB-Team allerdings verwehrt. Michael Gregoritsch scheitert per Direktannahme nur an der Latte (52.). Aus dem Nichts kommen die Aseris nach einem Konter durch Makhmudov (64.) zum Anschlusstreffer. Die ÖFB-Elf zeigt sich durch den Gegentreffer unbeeindruckt. Christoph Baumgartner stellt wenig später nach einer Ecke per Kopf wieder den Drei-Tore-Vorsprung her (69.).

Wermutstropfen an diesem Abend ist die Verletzung von Maximilian Wöber. Der Leeds-Legionär muss noch in der ersten Hälfte wegen muskulären Problemen im Oberschenkel ausgetauscht werden. Eine genauere Diagnose ist noch nicht bekannt.

+++ LIVE-TICKER: Österreich - Aserbaidschan +++



Fußball-EM-Qualifikation, Gruppe F, 1. Runde:



Österreich - Aserbaidschan 4:1 (2:0)

Linz, Raiffeisen Arena, 16.500 (ausverkauft), SR Frankowski (POL)

Tore: 1:0 (28.) Sabitzer, 2:0 (29.) Gregoritsch, 3:0 (50.) Sabitzer, 3:1 (64.) Makhmudov, 4:1 (69.) Baumgartner

Gelbe Karten: Wöber bzw. Makhmudov, Richard Almeida, Jafarguliyev, Eddy, Dadasov

Österreich: Lindner - Mwene, Trauner (74. Ulmer), Danso, Wöber (34. Posch) - Seiwald - Laimer, Sabitzer (74. Ljubicic), Wimmer (68. Kainz) - Baumgartner, Gregoritsch (68. Adamu)

Aserbaidschan: Imanov - Haghverdi, Mustafazada, Hasanalizada (46. Krivotsyuk), Jafarguliyev (46. Aliyev) - Richard Almeida (77. Isaev), Makhmudov, Eddy (60. Jamalov) - Kökcü (46. Alaskarov), Dadashov, Sheydayev