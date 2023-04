›The Voice Kids‹: Eminem outet sich als Fan von Wienerin

Der Super-Star hinterließ wegen der Österreicherin seinen ersten Kommentar auf TikTok

Das hat noch keine(r) geschafft: Wienerin Emma brachte ihren Namensvetter Eminem dazu, seinen ersten TikTok-Kommentar zu hinterlassen. Die 14-jährige "The Voice Kids"-Kandidatin überzeugte mit ihrer Version von "Mockingbird" erst alle Jury-Mitglieder, dann eroberte sie TikTok und somit auch das Herz des Rappers selbst.

Eminem fehlen bei Emma die Worte

Unter dem TikTok-Video von Emmas Auftritt teilte Eminem einen Emoji mit einer hochgezogenen Augenbraue. Was er damit genau ausdrücken will, wird in den Kommentaren noch diskutiert. Die Fans sind sich jedoch einig, dass alleine Eminems Reaktion eine große Ehre ist, da sich der Rapper normalerweise eher zurückhaltend auf Social Media zeigt. Und wie sein Emoji auch immer zu interpretieren ist, Eminem dürfte von Emmas Auftritt so oder so begeistert sein. Immerhin landete "Mockingbird" inzwischen wieder in den Top Ten der deutschen Charts – und das satte 19 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung.