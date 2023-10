Thomas Brezinas neue Buchreihe ist der Hit bei der Leserschaft.

Kult-Autor Thomas Brezina hat schon wieder einen Hit gelandet. Nach seiner „Knickerbocker Bande“, „Tom Turbo“ und seinen geschichtlichen Reimbüchern hat Thomas Brezina eine neue Passion entwickelt: Der Autor lässt die kultige Kaiserin Sisi ermitteln! Und in "Sisis Nacht inkognito", steht Österreichs populärste Adelige sogar höchstselbst unter Mordverdacht.

Bald Verfilmung dieser wilden Kaiserin?

„Sisis Nacht inkognito“ ist bereits der dritte Fall der Reihe „Krimijahre einer Kaiserin“ und es wird nicht der letzte sein. Das Konzept geht in Serie, Band vier und fünf sind geplant, über Verfilmungen wird bereits verhandelt, lässt der Verlag wissen. Also könnte aus der Buch-Reise vielleicht schon bald eine TV-Serie werden.

Das fasziniert Brezina an Sisi

Doch was ist es, das Thomas Brezina an der Historienfigur so fasziniert, sodass er ihr eine eigene Buchserie widmet? Gegenüber ÖSTERREICH sagt er: "Bei meinen Recherchen für die Sisi-Krimis habe ich entdeckt, dass sie mehr als die Sissi der Filme oder die trauernde Kaiserin war. Sisi hatte eine sehr rebellische Zeit und versuchte starre alte Formen aufzubrechen. Sie war exzentrisch und gleichzeitig sehr progressiv in ihrer Begeisterung für Fitness oder dem Mut, sich ein Tattoo auf die Schulter stechen zu lassen. Es zeigt einen Anker. Das sind nur einige Aspekte. "

Und, Herr Brezina, welche Dinge erfahren LeserInnen über Sisi, die sie noch nicht wussten? Brezina: "Für die Sisi-Krimis beraten mich Historikerinnen von Schönbrunn und dem Wienmuseum. Ich staune jedes Mal, was sie über Kaiserin Elisabeth und die Zeit zu erzählen haben. So kann ich den genauen Tagesablauf schildern, Sisis Schönheitsrezepte, ihr Leben in Schönbrunn und der Hofburg und wieso zB so viele Sofas im Schlafzimmer stehen."

Darum geht es in "Sisis Nacht inkognito"

Hofdame Ida ist fix und fertig. Sie hat in der Zeitung vom brutalen, die Wiener Gesellschaft erschütternden Mord an Baron von Schnabel gelesen, und ein Detail entdeckt. Der Verblichene wurde mit dem Fächer von Kaiserin Sisi aufgefunden, jössas, ein Skandal! Ida überlegt, ob die ihr so hoch Verehrte etwas mit dem Verbrechen zu tun haben könnte und macht sich auf Spuren­suche. Doch bald darauf treffen anonyme Briefe bei der Kaiserin ein, die Leben und Ruf zerstören könnten.



Buchpräsentation

Antwort auf diese Frage sowie Autogramme des Autors gibt es am 12. Oktober (19.00, Schloss Schönbrunn). Dort wird der neue Sisi-Teil feierlich präsentiert. Gratiskarten gibt es bei Thalia zu erwerben. Band drei ist übrigens noch spritziger als seine Vorgänger, hier kommt der Autor richtig in Fahrt.