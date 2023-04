TikTok-Hype um Rapper RAF Camora

Bereits über 7.000 Beiträge auf TikTok und Platz eins der Spotify-Charts.

Überflieger. Mit seiner Musik bricht RAF Camora immer wieder seine eigenen Rekorde. Der neue Song All Night, den er gemeinsam mit Luciano aufnahm katapultierte sich auf Anhieb an die Spitze der Top-50-Spotify-Charts. In kürzester Zeit wurde dieser mehr als sechs Millionen Mal gestreamt. Und auch auf anderen Social-Media-Plattformen ist All Night schon jetzt ein Hit. Die TikTok-Generation hat den Song für sich entdeckt und mehr als 7.000 Beiträge dazu erstellt. Für RAF eine ganz besondere Ehre. Auffällig dabei: Vor allem Frauen scheinen auf die Musik des Wieners zu fliegen.

Neues Album ›XV‹ erscheint im Sommer

Vorfreude. Für den 23.6.2023 kündigte RAF Camora sein neues Album XV an. Auch hier wird wieder ein enormer Andrang erwartet. Die Fan-Boxen um 46,90 Euro können bereits jetzt vorbestellt werden. Mit seiner Musik sorgte der Rapper in der Vergangenheit sogar dafür, dass die Chart-Regeln auf Ö3 geändert wurden. Damals waren 13 Songs von RAF in den Top 14.

Auszeit. Vor der Veröffentlichung seines Albums gönnt sich der Musiker zurzeit noch Urlaub. In seinen Instagram-Storys postet er Videos von weißen Sandständen und einer Motor-Jacht. Wo genau er verweilt, gibt er nicht preis.