Toxische Liebe: Miss Europe Beatrice Turin auf der Flucht

Beatrice Turin packt in ihrem neuen Song "Toxic Escape" aus

Was ist denn bei Miss Europe Beatrice Turin los? Die 1,82 Meter große Schönheit besingt in ihrem neuen Song "Toxic Escapes" die Emotionen einer Frau, die sich in einer toxischen Beziehung befindet und zwischen Hass und Liebe gefangen ist. Damit ist doch wohl nicht etwa sie selbst gemeint, oder doch? Nein, natürlich nicht. Beatrice ist glücklich mit ihrem Heimo.

20 Jahre alter Song

Die Lyrics zu "Toxic Escape" wurden bereits vor 20 Jahren von Schauspieler Christoph Kornschober geschrieben, der als Kandidat bei "Taxi Orange" ein wenig Bekanntheit erlangte. Jetzt wurde der Song von Klaus Biedermann für Beatrice produziert und ist ab 10. Mai auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden.

Schlange am Cover

Auf dem Cover posiert Turin mit Medusa, einer gigantischen Netz-Python. „Das Shooting für mein neues Musikcover Toxic Escape machte mir diesmal besonders viel Spaß. Ich kannte Medusa ja bereits von einem Magazin-Shooting, das ich mit ihr einmal machen durfte. Respekt ist natürlich vorhanden, Angst hatte ich keine, als Medusa sich um meinen Körper und Hals schlängelte.“