Der Star wurde mit einigen Grabbeigaben bedacht - allesamt waren sie sehr durchdacht.

Ende 2024 jährte sich der Tod von Sanges-Legende Udo Jürgens zum zehnten Mal. Er war am 21.12.2014 nach einem Lauf vor seiner Villa zusammengebrochen, verstarb mit 80 Jahren.

Mehr zum Thema

Zahlreiche Termine (darunter die große Show "Udo Jürgens Forever") wurden dem Sänger zu Ehren abgehalten - immerhin hätte er am 30. September vergangenen Jahres seinen 90. Geburtstag gefeiert.

© ORF/BR/Kevsan Gündüz ×

Leben und Tod

Nun scheinen bald die letzten Geheimnisse um sein Leben (das Mädchen aus seinem Hit "16 Jahr, blondes Haar" gab es wirklich und aus einer Liaison entstand eine Tochter) und seinen Tod gelüftet zu sein.

© zeidler ×

Robert Helbig, ein guter Freund des Sängers, erzählte der Bild Details zum Begräbnis: "Wir haben ihm seinen dunkelblauen Smoking anziehen lassen, den er sich extra noch für seine letzte Tournee schneidern ließ. Dazu seine schwarzen Lackschuhe."

© zeidler ×

Doch das ist nicht alles. Jürgens bekam auch etwas mit, dass ihn bei vielen Auftritten begleitet hat, nämlich ein Paar Seiden-Einstecktücher, die waren für den Sänger unverzichtbar: "Eins steckte im Revers seines Anzugs oder Smokings, das andere nahm er mit, um es während der Konzerte ins Publikum zu werfen.“

Dankbarkeit und Wehmut

Vor dem Begräbnis wurden die Einstecktücher noch mit Jürgens Lieblingsparfüm „99 Regent Street“ der Marke „Hugh Parsons“ eingesprüht. „Wir sind extra nach München gefahren, um den Duft zu kaufen, den es nicht überall gibt." Helbig erinnert sich voll Wehmut und Dankbarkeit an seinen Wundervollen Freund. Am Wiener Zentralfriedhof fand Udo Jürgens seine letzte Ruhe; das Urnenbegräbnis fand am 9. Mai 2015 statt.