Benefiz-Konzert „We stand with Ukraine“ im Happel-Stadion ist restlos ausverkauft.

Österreich hilft. Die Message von Konzert-Manager Ewald Tatar, der auf den Spuren von Bob Geldofs Band Aid wandelt, ist kurz: „Sold out – Danke – Thank you“, postete er am Sonntagabend zum Benefiz-Konzert „We stand with Ukraine“.

In einem Gewaltakt hatte Tatar die Creme der Musikszene von Seiler & Speer, über Marco Pogo, Mathea, Pizzera und Jaus bis hin zu Marco Wanda uns Kurt Ostbahn zusammengetrommelt. Am 19. März steigt im Happel-Stadion in Wien eine mindestens zehnstündige Super-Show mit allen Top-Acts der heimischen Szene und Rednern wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Binnen weniger Tage waren alle der mehr als 40.000 Karten restlos ausverkauft – der gesamte Erlös der Tickets fließt an die Volkshilfe und Nachbar in Not.

oe24.TV überträgt live. Wer keine Karte ergattert hat, kann trotzdem dabei sein: oe24.TV überträgt am 19. März praktisch die gesamte 10-Stunden-Show live.