Umgekippt! Lugners Bambi rettet Mann das Leben

Lugners Ex-Freundin Nina Bruckner leistete mit einem Defibrillator erste Hilfe

Schock-Moment in der Lugner City - "in einem unserer Kaffees ist ein Mann umgekippt. Die Kellnerin hat sofort bei der Information angerufen, da sie wusste, dass wir dort einen Defibrillator haben", erzählt Baumeister Richard Lugner (91). Im Informations-Häuschen im Untergeschoss des Einkaufszentrums saß an diesem Tag "Mörtels" Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner.

Lugner: "Der Mann wäre gestorben"

Bruckner reagierte in der Sekunde und lief mit dem Defibrillator in Richtung Kaffee - dort war zufällig auch ein Arzt zugegen. Dieser übernahm dankend und der Mann konnte gerettet werden. "Im Krankenhaus haben sie gesagt, dass der Mann gestorben wäre, wenn wir nicht sofort gehandelt hätten", verrät Lugner. Er sei froh, dass in der Lugner City alle Informations-Mitarbeiter wissen, wie man mit dem Defibrillator oder "Delifibrator", wie "Mörtel" ihn nennt, umgeht.