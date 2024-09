"Unsterblich!" - So trauert Simone an Lugners Grab

Witwe Simone Lugner (42) legte jetzt einen Kranz aus roten Rosen in Herzform geflochten am Grab nieder.

Sie waren nur wenige Tage verheiratet. Nachdem Simone und Richard geheiratet hatten, verstarb der Baumeister kurz darauf. Seitdem lebt Simone ohne Richard Lugner in der Villa in Grinzing. Die Trauer der Witwe ist groß.

Berührende Botschaft von Witwe Simone

Am 31. August wurde der Baumeister Richard Lugner (†91) auf dem Grinzinger Friedhof beigesetzt. Witwe Simone Lugner (42) legte jetzt einen Kranz aus roten Rosen in Herzform geflochten am Grab nieder. Sie war gestern Nachmittag mit "zwei lieben Freunden" und gemeinsam mit Mama bei seiner Gedenkstätte, wie sie via Instagram schreibt.

"Das Wetter war angenehm warm, und du hattest noch einige andere Besucher auch", schreibt sie in der Botschaft an ihren verstorbenen Ehemann. "Es sind aber die Geschichten die wir einander über dich erzählen, die dich in unsere Mitte bringen, und unsterblich machen", schreibt Witwe Simone.

Simone postet Fotos von ihrem Besuch der Grabstätte. "This Flowerheart will bloom forever" (deutsch: "Dieses Blumenherz wird für immer blühen"), schreibt sie dazu.

Aufregung um Richard Lugners (†91) Grab

Noch vor kurzem herrschte große Aufregung um Richard Lugners (†91) Grab: Die zwei Grabplatten fehlten bis zuletzt. Das machte aber in dem Falle nichts aus, da das Grab mit Kränzen und Geschenken bedeckt war. Vor wenigen Tagen sah das Grab beinahe so aus, als hätte es niemand mehr seit der Beerdigung besucht. Die unzähligen Kränze und Blumen waren verwelkt, die Kerzen verbrannt und die Schriftzüge verwischt. Es war ein trauriges Bild, das sich dem Betrachter bot, aber jetzt sieht alles wieder gut aus.