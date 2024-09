Simone mit bewegender Liebes-Botschaft für ihren Richard

Eine Geste der Liebe.

Witwe Simone trauert um ihren Richard. Jetzt hat sie am Grab ihres verstorbenen Mannes einen berührenden Kranz niedergelegt.

Die Witwe trauert

Sie waren nur wenige Tage verheiratet. Nachdem Simone und Richard geheiratet hatten, verstarb der Baumeister kurz darauf. Seitdem lebt Simone ohne Richard Lugner in der Villa in Grinzing. Die Trauer der Witwe ist groß.

Geste der Liebe

Für ihren Mann legt Simone jetzt einen besonderen Kranz am Grab nieder. Aus roten Rosen ist ein Kranz in Herzform geflochten.

© tiktok

Das Grab

Noch vor kurzem herrschte große Aufregung um Richard Lugners (†91) Grab: Am 31. August wurde der Baumeister auf dem Grinzinger Friedhof beigesetzt, die zwei Grabplatten fehlten noch. Das machte aber in dem Falle nichts aus, da das Grab mit Kränzen und Geschenken bedeckt war. Vor wenigen Tagen sah das Grab beinahe so aus, als hätte es niemand mehr seit der Beerdigung besucht. Die unzähligen Kränze und Blumen sind verwelkt, die Kerzen verbrannt und die Schriftzüge verwischt. Es ist ein trauriges Bild, das sich dem Betrachter hier bietet. Jetzt sieht alles wieder gut aus.