Swarovski drehte auf den Malediven, jetzt enthüllt sie, für welche Serie!

Vergangenen Herbst postete Kristall-Girlie Victoria Swarovski traumhafte Bilder von den Malediven.

Victoria Swarovski: Endlich enthüllt sie ihr Geheim-Projekt

So manch einer fragte sich, ob sie denn während der Pandemie einfach Urlaub im Paradies mache. Immer wieder betonte sie, dass sie für einen Job dort sei, arbeiten würde, allerdings noch keine Details verraten dürfe.

Victoria Swarovsky enthüllt ihr neues Geheimprojekt

Victoria ist Tanzlehrerin Mia

Nun endlich lüftet Vici das Geheimnis um ihren ersten Schauspiel-Job. Sie drehte auf den Malediven für den Dauerbrenner "Das Traumschiff"! Erste Details zu ihrer Rolle sind auch schon bekannt: Sie mimt in der Folge eine Tanzlehrerin, Mia! Diese wird in eine vertrackerte Liebesgeschichte verwickelt... Am Ostersonntag, 4.3. ist es soweit und das Schiff sticht auf ZDF in See. Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandez ist in dieser Folge übrigens auch zu sehen. Sie ist als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado zu sehen, tritt die Nachfolge von Dr Sander (Nick Wilder) an.