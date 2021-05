Dorothea, die Frau von Sängerin Virginia Ernst, ist schwanger

Bei Ö3 und auf Facebook verkündete Sängerin Virginia Ernst die frohen Neuigkeiten: Im Sommer werden sie und Ehefrau Dorothea zum ersten Mal Eltern. Dorothea ist auf einem Bild schon deutlich mit rundem Bauch zu sehen.

Virginia Ernst: Baby unterwegs

Wie das gleichgeschlechtliche Paar zu einem Kind kommt, verrät Ernst im Gespräch mit Robert Kratky. Sie haben sich zu einer Samenspende entschieden. Und wie werden die Elternteile genannt? Ernst: "Dorothea wird Mama genannt, ich lasse mir aber noch was Einzigartiges und einen speziellen Namen für mich einfallen, weil eines ist klar: unser Kind wird nicht traditionell aufwachsen."

Wichtiger Appell

Zum Schluss gab es noch einen wichtigen Appell von Ernst an andere Eltern: "Wie unser Kind mit Anfeindungen umgehen wird und ob es überhaupt muss, das haben wir alle in der Hand." Sie Sängerin meint, dass auch Heteropaar e ihren Kindern erklären können: "Das Kind hat zwei Mamis und das ist okay und ganz normal." Ob das Kind ein Bub oder Mädchen ist, wurde noch nicht verraten. ÖSTERREICH berichtete bereits im März über die Baby-News.