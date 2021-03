Sängerin Virginia Ernst äußert sich auf Facebook zum Thema Segnung für gleichgeschlechtliche Paare.

Nach dem Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Partnerschaften gibt es Kritik daran in Österreich, Italien und anderen Ländern Europas. "Diese unsägliche Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, dass der Versuch Roms nicht gelingen kann, von oben her weltweit Glaubens- und Sittenregeln zu verordnen, ohne einen Dialog mit den Kirchen vor Ort zu führen", erklärte die internationale Kirchenreformbewegung Wir sind Kirche. Zumal der Papst selbst öfter schon durchblicken hat lassen, dass er sich selbst nicht in der Lage sehe, über die Liebe (gleichgeschlechtlicher Menschen) zu urteilen.

Virginia Ernst wendet sich an Papst: 'Unterdrückung ist pervers'

Nun hat sich Sängerin Virginia Ernst zu dem Thema geäußert. Sie hat auf Facebook einen Appell verfasst: "Ich brauche keinen Segen um glücklich zu sein. Ich brauche keinen Glauben, um jemanden aufrichtig zu lieben und schon gar nicht brauch ich eine Kirche, die mir erlaubt zu heiraten." Ernst kritisiert die Kirche: "diese Unterdrückung, die seit Jahrhunderten dort herrscht, ist pervers." Sie ist dafür, Liebe und Glück zu leben!