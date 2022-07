Vor Festspielen: ORF-Lady supersexy in Monte Carlo

Kulturinitiatorin Leona König könnte als Cindy-Crawford-Double durchgehen.

Wow. „Ich hatte eine schöne Zeit im Monte ­Carlo Beach Club“, schreibt ORF-Lady Leona König zu ihren neuesten Instagram-Fotos. Diese zeigen sie in einem Häkelrock mit Fransen. Auf dem Foto könnte man König glatt mit Cindy Crawford verwechseln.

Festspiele. Am Freitag soll die Beauty dann bei der Premiere von Il trittico im Großen Festspielhaus in Salzburg auflaufen. „Letzte Momente vor Salzburg“, schreibt sie auch auf Instagram. Scrollt man durch das Profil der 41-Jährigen, findet man zahlreiche Bilder in heißen Posen. Im TV zeigt sie sich eher konservativ und professionell. Mit wem sie in Monte Carlo urlaubte, ist unklar.

Begeistert. Ihre Follower feiern die Bilder vom Strand jedenfalls mit Kommentaren wie: „Die einzige Frau, die dich toppen könnte, bist du“ und „Du siehst wieder sehr traumhaft schön aus“.