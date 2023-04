× Werzers: Stars eröffnen die Badesaison

Die "Rosenheim Cops" feierten mit Preisträger Max Müller

Selten war so viel los, im Werzers Hotel in Pörtschach. Mehr als 200 VIP-Gäste kamen beim Cocktail-Empfang in der Hotel-Lobby zusammen, dinierten gemeinsam, um anschließend das Saison-Opening zu feiern. Auf Einladung des Hausherren Hans Werner Frömmel kamen unter anderen Moderator Armin Assinger, Alfons Haider, Autor Clemens Trischler, Star-Astrologin Gerda Rogers, Ex-Fußballer Walter Schachner, Schauspielerin Julia Cencig und die Serien-Stars der "Rosenheim Cops".

Auszeichnung für Max Müller

Einem "Cop" wurde gar große Ehre zu Teil. Max Müller ("Michi Mohr") erhielt den Werzer-Award. Beim Frühstück traf man den Schauspieler nach einer langen Nacht. Er plauderte munter, grüßte seine Fans und zeigte keine Starallüren. Manch eine(r) wagte auch bereits den ersten Sprung ins kühle Nass. Die Saison ist hiermit eröffnet.