Geissens suchen Villa in Kitzbühel

Erst verkaufen sie ihr Ferienhaus in Valberg, dann wollen die Geissens in Tirol ein Domizil erstehen

320 Quadratmeter mit fünf Schlafzimmern, Sauna und Weinkeller - die Luxus-Immobilie der Geissens im französischen Skiort Valberg steht zum Verkauf. 2,4 Millionen Euro will die Familie dafür. Laut Bild stehe das Feriendomizil aus einem ganz bestimmten Grund zum Verkauf: "Wir sind nicht pleite, keine Bange! Seit unsere beiden Töchter groß sind, sind wir immer seltener dort. In den letzten beiden Jahren insgesamt nur einen Monat. Mein Mann und meine Kinder zieht es außerdem immer öfter nach Kitzbühel. So ein Haus muss aber belebt werden, zurzeit kostet es uns nur noch. Darum haben wir uns entschieden, es zu verkaufen und dafür eine andere Immobilie zu kaufen", erzählt Carmen Geiss.

Kitzbühel als Winterparadies

Mit einer Immobilie in Kitzbühel wären die Geissens in guter Gesellschaft. Swarovski, Alaba, Hinterseer und viele weitere Prominente haben hier einen Wohnsitz.



Tochter Davina Geiss macht eine gute Figur auf der Skipiste