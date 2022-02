Wieder Party-Gate um Martin Ho

Wild tanzend und ohne Maske wurde am Freitag in der Gamsstadt gefeiert.

Unbelehrbar. Genau eine Woche vor dem Fall der meisten Corona-Regeln und Öffnung der Nacht-Gastronomie war Martin Hos Szene-Club Take Five in Kitzbühel erneut Schauplatz einer wilden Partynacht. In den vom YouTube-„Star“ Ron Bielecki geposteten Videos wird im ganzen Lokal getanzt, auf der Tanzfläche Getränke konsumiert und das alles ohne Maske – obwohl diese nur beim Tisch abgenommen werden dürfte und Getränke auch nur dort konsumiert werden sollten. Ob auch die mitternächtliche Sperrstunde überzogen wurde, ist auf den Videos nicht ersichtlich.

Fragwürdig. Dem Berliner Influencer – dessen größte Errungenschaft es sein dürfte, Champagnerflaschen in einem Zug zu leeren (siehe Foto) – dürfte es jedenfalls gefallen haben. Ob die Party für ihn Konsequenzen haben wird, ist offen.