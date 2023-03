''Wir wollen den ESC gewinnen!''

Unser Hit »Who the Hell is Edgar?« klingt nach Lady Gaga auf Finale-Kurs. Laut Wetten schaffen wir das Finale!

ESC. Flotte Dancefloor-Beats, eine lyrische Homage an Schrifsteller Edgar Alan Poe und ein eingängiger Refrain mit dem Wort „Poe“ in Dauerschleife - das ist für den ORF das ESC-Erfolgsgeheimnis. Heute um 7.40 Uhr präsentieren die Ex-Starmania-Kandidatinnen Teya & Salena im Ö3 Wecker unseren neuen Hit Who the Hell is Edgar?: „Eigentlich sollte es Who the Fuck heißen. Aber das durften wir nicht! Jetzt liefern wie eine Botschaft für die Frauen-Power.“

Final-Kurs. Nach den Flops der letzten drei Teilnehmer, die allesamt an der Quali scheiterten („Das macht uns keinen Druck!“) geht‘s am 11. Mai in Liverpool um das Ticket für das große TV-Finale (13. 5.) Laut Wetten sind wir dabei. Aktuell liegt Österreich auf dem hervorragenden 16. Platz! „Wir wollen gewinnen, denn zum ESC fährt man ja nicht um nur zu schnuppern!“

Gaga für Arme? Selbst erste Song-Kritiken wie „Lady Gaga für Arme“ prallen an den coolen ESC-Ladies ab. „Jeder Vergleich mit ihr ist ein absolutes Kompliment. Man kann es eben nicht jedem recht machen!“