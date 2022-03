Wirbel um unseren ESC-Hit

12 Stunden war unser ESC-Hit „Halo“ als Hörprobe im Netz. Jetzt ist alles wieder weg.

Pop-Aufreger. Noch ist ­unser Song-Contest-Hit, der Dancefloor-Kracher Halo von Jungstar LUM!X, geheim. Doch am Donnerstagabend tauchte auf You­Tube plötzlich eine erste Hörprobe auf. 95 Sekunden treibende Electro-Pop-Beats mit Ohrwurmqualitäten. Die junge Sängerin Pia Maria setzt dabei starke Akzente. Die Fans waren begeistert: „Ich liebe es“, „Österreich auf Final-Kurs“ oder „Mein Song-Contest-Favorit“.

Spannend. Nach nicht einmal zwölf Stunden wurde unser ESC-Hit wieder gelöscht. Auch alle Kommentare. Der ORF will Halo nämlich erst in den nächsten ­Tagen präsentieren. Möglicherweise am 11. März.

Platz 27. Bei den Wetten liegt Österreich damit aktuell auf Platz 27. Die neuen Favoriten ist die Folk-Rap-Truppe Kalush Orchestra aus der Ukraine.