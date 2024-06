Neues Worseg-Produkt: "Echte Alternative zum Nagelstudio"

Am Wochenende war es so weit: Promi-Ärztin Kristina Worseg präsentierte in der Weiss & Lameraner Media Group ihr neues Produkt: Manicino.

Zahlreiche Promis ließen sich den exklusiven Abend mit Fingerfood und Drinks nicht entgehen, als Promi-Ärztin Kristina Worseg ihr neues Produkt Manicino (ab Juli österreichweit bei DM erhältlich) präsentierte. © Moni Fellner × © Moni Fellner × Das ist das Produkt Manicino sind selbstklebende Gelstreifen für die Nägel, die im Gegensatz zu Nagellack und herkömmlichen Nagelstickern extrem widerstandsfähig und einfach aufzutragen sind. "Manicino überzeugt mit Preis-Leistungs-Verhältnis, Haltbarkeit und einfacher Anwendung", so Petra Gruber, Ressortleiterin Marketing und Einkauf bei dm drogerie markt. © Moni Fellner × Easy Die Promis hat das Produkt überzeugt: "Ich hätte nie gedacht, dass die Anwendung so easy ist", schwärmt Schauspielerin Nina Proll. "Manicino ist echt eine Alternative zum Nagelstudio", erzählt Alexandra Meissnitzer. Worseg selbst zeigt sich euphorisch: "Ich bin überwältigt, dass Manicino so gut angekommen ist und freue mich, dass ab jetzt jeder in Österreich unsere Manicinos ausprobieren kann." Neben Sylvia Leifheit, Conny Kreuter, Carmen Knoll, Martin Kaiser und ihrer Tochter haben den exklusiven Abend auch zahlreiche andere Promis bei Fingerfood und Drinks genossen.