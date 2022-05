ZiB2-Star Margit Laufer ist schwanger

Die 32-jährige Moderatorin erwartet ihr erstes Kind.

ORF-Moderatorin Margit Laufer ist schwanger. Die 32-jährige Moderatorin erwartet ihr erstes Kind und wird sich voraussichtlich im Juli in den Mutterschutz verabschieden. Wer die gebürtige Wienerin während ihrer Karenz vertritt, ist bisher noch nicht bekannt.

Seit Jänner ZiB2-Moderatorin

Margit Laufer wurde 1990 in Wien geboren und maturierte 2008 in der AHS Linzer Straße im 14. Bezirk. Sie studierte Politikwissenschaften an der Universität Wien und „Journalismus und neue Medien“ an der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien. Margit Laufer kam 2013 über ein Praktikum beim ORF-„Report“ zum ORF. Nach einem Jahr im Landesstudio Niederösterreich absolvierte sie die ORF-Akademie und war dabei in mehreren Redaktionen im Einsatz (Sport, Ö3, FM4, Ö1-Kultur, Unterhaltung, „ZIB“). Danach arbeitete sie erneut im Landesstudio Niederösterreich, wo sie ab 2015 die Sendung „Niederösterreich heute“ moderierte. 2016 vertrat Margit Laufer das Landesstudio Niederösterreich bei der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“.

2019 wechselte Laufer in die „ZIB“-Redaktion, war dort als Innenpolitik-Redakteurin tätig und moderierte seither die „ZIB“-Sendungen von 7.00 bis 13.00 Uhr. Seit Beginn der Corona-Pandemie führte sie außerdem durch zahlreiche „ZIB“-Spezial-Sendungen am Vormittag und im Hauptabend. Seit Jänner 2022 ist Laufer Moderatorin der ZiB2.