Oliver und Amira Pocher: Darum scheiterte die Ehe

Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira Pocher (30) galten lange als das Traumpaar. Jetzt gehen sie getrennte Wege.

Comedian Oliver Pocher und seine Frau, die Moderatorin und Podcasterin, Amira Pocher, haben sich nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach der Hochzeit getrennt, wie die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" verkündeten. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", sagte Amira darin.

Oliver Pocher gab einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen."

Darum scheiterte die Ehe

Schon im Juni gab es Berichte über Ehe-Probleme. Freunde des nun getrennten Paares erzählen gegenüber "Bild", warum ihrer Meinung nach die Ehe scheiterte: Demnach seien die innere Distanz und die Unterschiede zwischen beiden nicht mehr zu kitten gewesen.

Wie die deutsche Zeitung weiter berichtet, wohnen die beiden noch gemeinsam mit ihren kleinen Kindern (zwei Söhne im Alter von 2 und 3 Jahren) im Familienhaus in Köln. Amira soll jedoch bald in ein eigenes Haus in der Nähe ziehen, während Oliver im Familienhaus wohnen bleibt.