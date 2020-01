„Heuer ist alles unkompliziert.“ Mehr will Richard Lugner (87) noch nicht über seinen diesjährigen Opernball-Stargast verraten. Wenn man nachforscht, bleiben aber nicht mehr allzu viele Optionen übrig. Zumindest hat die Agentur, bei der Mörtel seine Stars bezieht, nach Goldie Hawn, Melanie Griffith und Elle Macpherson nur noch eine amerikanische Schauspielerin im Angebot: Meg Ryan (58). Die aus Harry und Sally und Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel bekannte Mimin könnte also am 20. Februar 2020 mit dem Baumeister in die Oper einziehen.



Liebe

Welche Herzensdame an Lugners Seite Platz nimmt, steht noch in den Sternen, denn Karin Karrer alias „Zebra“ hat noch keine Einladung von ihm erhalten. „Ich überlege mir das erst“, so Lugner im ÖSTERREICH-Talk.

N. Martens