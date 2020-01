Das Lugner Kino war Mittwochfrüh bis auf den letzten Platz gefüllt, als ­Richard Lugner (87) zur Pressekonferenz bat. Die Spekulationen um einen Hollywoodstar als Gast am Opernball fanden dabei ein Ende, als Mörtel Ski-Queen „Linzi“ Vonn (wie er ihren Namen ausspricht) präsentierte. Als Begründung, warum er Lindsey Vonn (35) anstatt eines Schauspiel-Stars holte, meinte Lugner: „Richard Lugner wildert im Gemüsegarten der schönen Frauen.“ Ein weiterer Grund dafür könnte aber auch sein, dass Vonn Deutsch spricht und somit die Sprachbarriere wegfällt.

Jetzt - nur zwei Tage später - sieht alles anders aus. Sein angekündigter Stargast macht einen Rückzieher. Wie Lindsey Vonn auf Twitter bekanntgab, wird sie am Opernball nicht das Tanzbein schwingen. "Hey Leute, ich will euch nur wissen lassen, dass ich nicht auf den Opernball gehen werde. ICh hatte eine großartige Zeit in Österreich letzte Woche und freue mich auf meinen nächsten Besuch", so das ehemalige Ski-Ass.

hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!