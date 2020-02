Reichlich Polit-Prominenz am Opernball

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz war der Opernball stets eher Pflicht als Kür – heuer hatte er einen triftigen Grund, nicht zu kommen: Er verhandelt in Brüssel das EU-Budget. Sein Vize Werner Kogler blieb ebenfalls dem Balltreiben fern – ohne Begründung und kurzfristig sagte der Grünen-Chef ab.



Innenminister Karl Nehammer wünschte nur der Polizei eine gute Ballnacht – auch Justizministerin Alma Zadic, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Umweltministerin Leonore Gewessler fehlten. Dafür kam Bundespräsident Alexander van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer. In seiner Loge nahmen auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Finanzminister Gernot Blümel mit Freundin Clivia Treidl, Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Platz. Die als tanzfreudig bekannte Edtstadler kam mit der prominentesten Polit-Begleitung, dem griechischen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas.

© A. Tischler



Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ließen sich am Staatsball blicken. Von den Grünen war nur Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek am Ball. Außerdem tanzte auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Opernball.





© Tischler

