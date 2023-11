ORF-Premiere: "Tatort - Was ihr nicht seht"

Krimi: Eine Serie an Gewaltverbrechen mit demselben Muster im neuesten Dresdner Tatort

Herausforderungen. Eine junge Frau erwacht orientierungslos und benommen mit einem Messer in der Hand neben ihrem erstochenen Freund. Als Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) am „Tatort“ eintrifft, erkennt sie in ihr ihre Schulfreundin Sarah Monet (Deniz Orta). Ihre Kollegin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und die Kriminaltechnik sind bereits bei der Arbeit. Alle Spuren deuten auf eine Beziehungstat hin. Hat Sarah ihren Freund unter Alkoholeinfluss getötet, möglicherweise in Notwehr? Leonie Winkler will ihrer Freundin helfen, wird aber von ihrem Chef Schnabel (Martin Brambach) wegen möglicher Befangenheit von Sarahs Fall abgezogen. Auf eigene Faust ermittelt sie weiter.