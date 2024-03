Oscar-Überraschung: Vanessa Hudgens zeigt ihren Babybauch

"High School Musical"-Star Vanessa Hudgens (35) sorgt bei den Oscars 2024 für eine Babybauch-Überraschung.

US-Star Vanessa Hudgens verzauberte am Red Carpet der diesjährigen Oscars alle. Die Schauspielerin ist schwanger und zeigte ihren Babybauch. Bis dahin war noch nicht bekannt, dass die "High School Musical"-Darstellerin ihr erstes Kind erwartet. Das Baby-Glück ist der 35-Jährigen anzusehen.

Voll im Einsatz. Hudgens lehnte sich aber nicht entspannt zurück und genoss die Show – sie moderierte die Sendung "Countdown to Oscars: On the Red Carpet Live!" aus dem Dolby Theatre in Los Angeles. Die 35-Jährige streichelte bei der Moderation immer wieder liebevoll ihren Babybauch. Die werdende Mama trug ein schwarzes, langärmliges Kleid von "Vera Wang Haute".

Hudgens ist seit Dezember 2023 mit dem US-Baseball-Star Cole Tucker (27) verheiratet. Die beiden heirateten im mexikanischen Tulum. Bereits 2022 sagte die Schauspielerin, in einem Interview mit dem Magazin "Nylon", dass sie Kinder plane und sich darauf vorbereite, Mama zu werden. Hudgens: "Ich dachte immer, dass ich so mit 36, 37 Kinder haben wollte – und das ist bis heute so geblieben."