P. Diddy teilt sich Zelle mit Krypto-Betrüger Sam Bankman-Fried

In einem unerwarteten Zusammentreffen hinter Gittern teilen sich zwei prominente Persönlichkeiten eine Zelle im berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York (USA).

Der weltweit bekannte Rapper Sean "P. Diddy" Combs und der wegen Krypto-Betrugs verurteilte Unternehmer Sam Bankman-Fried sind beide inhaftiert – jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Was hat diese beiden Figuren in dieselbe Gefängniseinheit geführt? Lesen Sie auch: Ermittlungen wegen Menschenhandel: Rapper P. Diddy verhaftet Festnahme von P. Diddy Sean "P. Diddy" Combs wurde in der letzten Woche aufgrund schwerer Vorwürfe festgenommen. Die Anschuldigungen gegen den Rapper wiegen schwer: Zwangsprostitution, Erpressung und Verstrickung in organisierte Kriminalität. Laut US-Ermittlern soll Combs seine Machtposition über viele Jahre hinweg genutzt haben, um Frauen zu missbrauchen. Den Frauen wurden Drogen verabreicht, sie wurden gegen ihren Willen über die Grenzen verschiedener US-Bundesstaaten verschleppt und dort von weiteren Beteiligten missbraucht. Lesen Sie auch: P. Diddy soll Video von Vergewaltigung verkauft haben Combs weist diese Anschuldigungen jedoch entschieden zurück und hat sich nicht schuldig bekannt. Trotz seines Einspruchs wurde ein Antrag auf Freilassung gegen Kaution vom zuständigen Gericht abgelehnt. Grund dafür war die Sorge des Richters, dass Combs möglicherweise Zeuginnen oder Zeugen bestechen könnte. Aus diesem Grund befindet sich der Rapper nun in einer speziellen Zelle für prominente Häftlinge. Sam Bankman-Fried: Vom Krypto-Unternehmer zum Häftling In derselben Gefängniseinheit befindet sich auch der Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried, der Gründer der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX, wurde wegen der Veruntreuung von Milliarden US-Dollar an Investorengeldern zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ursprünglich war er auf Kaution freigelassen worden, doch diese Freiheit war von kurzer Dauer. Er soll gegen die Bedingungen seiner Entlassung verstoßen haben, was schließlich zu seiner erneuten Festnahme führte. Lesen Sie auch: J.Lo über Skandal-Rapper Diddy: Was wusste sie wirklich? Besondere Umstände seiner Haft betreffen seine vegane Ernährung. Laut seinen Anwälten hat Bankman-Fried Schwierigkeiten, im Gefängnis in Brooklyn geeignete Nahrung zu finden, da er sich fast ausschließlich von Erdnussbutter, Brot und Wasser ernährt. Eine illustre Gesellschaft im Gefängnis Das Metropolitan Detention Center Brooklyn (USA) ist bekannt für seine prominenten Häftlinge. Neben P. Diddy und Sam Bankman-Fried sitzen dort auch andere bekannte Personen ein, darunter Ghislaine Maxwell, die für ihre Rolle im Epstein-Skandal verurteilt wurde, der Rapper 6ix9ine sowie der Sänger R. Kelly. Insider enthüllt Details Die Information, dass P. Diddy und Bankman-Fried tatsächlich in derselben Gefängniseinheit untergebracht sind, stammt von einem Insider, der dies der New York Times gegenüber bestätigt hat. Offizielle Stellen, darunter die New Yorker Gefängnisbehörde, haben sich zu dieser ungewöhnlichen Konstellation jedoch nicht geäußert.