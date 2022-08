Popstar Scherzinger gönnt sich Auszeit am Wörthersee

Hannes Androschs Wellness-Resorts locken zahlreiche Superstars an.

Beliebt. Während sich die Schauspielerinnen Rebel Wilson und Melanie Griffith im Vivamayr Altaussee eine Auszeit nahmen, steht bei anderen der Wellness-Tempel in Maria Wörth am Wörthersee hoch im Kurs. Bereits letztes Jahr genoss Supermodel Naomi Campbell dort die Behandlungen und den Blick über den See.

Entspannt. Jetzt war es Ex-Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, die im Vivamayr in Maria Wörth den Service genoss. „Ich kann gar nicht sagen, wie entspannt und verjüngt ich mich fühle“, postete Scherzinger dazu auf Instagram. „Es war unglaublich und ich komme sicher wieder“, offenbarte sie einem anderen Gast.