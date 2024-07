Ralf Schumacher meldet sich nach Outing erstmals zu Wort

Nach seinem Liebes-Outing erhielt der einstige Formel1-Rennfahrer viel Zuspruch auf Social Media.

"Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", so lautet Ralf Schuhmachers Botschaft an seine Fans. Erst kurz zuvor hatte er sich öffentlich als homosexuell geoutet, ebenfalls via Instagram. oe24 hatte berichtet.

Posting mit neuem Freund

Das Instagram-Posting zeigt den einstigen Formel1-Rennfahrer mit seinem neuen Freund Etienne, wie sie in einem Gastgarten den lauen Sommer genießen. Umarmt lächeln die beiden in die Kamera.

Überwiegend positive Kommentare

Die Kommentare zu Schumachers Liebes-Outing fielen überwiegend positiv aus. So erhielt User Dominic_b_1995 für sein Kommentar nach nur zwei Stunden über 1.500 Likes: "Schade das dieser Schritt im Jahr 2024 so viel Überwindung kostet… Toleranz ist in Deutschland so ein Thema… ich finde dein Coming Out sehr stark. Hoffentlich bist du ein Vorbild für weitere!"

Yakusaking schloss sich seinem Vorposter an und erhielt dafür ebenso viel Zustimmung aus der Community: "2 Menschen, die sich lieben. Diskutieren unnötig."