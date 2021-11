Lugner: "Ich weiß nicht weiter"

Der Baumeister hat seiner Verlobten ein Ultimatum gestellt. Ohne Wirkung.

Disput. Verliebt, verlobt, und bald entlobt? Bis dato lief es für Baumeister Richard Lugner (89) und seine Simone alias „Bienchen“ eigentlich wie am Schnürchen. Nach einem kurzen Kennenlernen folgte die alles entscheidende Frage, die sie mit „Ja“ beantwortete. Doch jetzt, da ein Lockdown für Ungeimpfte startet, ist es vorbei mit eitel Wonne, denn die „Biene“ will sich nicht stechen lassen. „Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll“, sagt Lugner im Gespräch mit ÖSTERREICH und stellte seiner Verlobten ein Ultimatum. Entweder Impfung oder Trennung. Gestern lud der Baulöwe sie zu einem klärenden Gespräch in seine Villa ein.

Verzweifelt. Bis zum späten Nachmittag wollte „Bienchen“ nicht einlenken. Spät am Abend schrieb er wohl erleichtert: „Wir haben einen Weg gefunden.“