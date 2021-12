Rogers: Neue (alte) Liebe für Lugner

Für ÖSTERREICH wagte Astrologin Gerda Rogers einen Blick in Lugners Liebes-Zukunft.

Neo-Single. Nach seiner Trennung von Simone soll Richard Lugner – zumindest, wenn es nach Star-­Astrologin Gerda Rogers geht – nicht lang allein sein. „Richard ist im Sternzeichen Waage und zählt somit zu den Glückskindern 2022“, so Rogers zu ÖSTERREICH. Die Schuld für das Liebes-Aus sieht Rogers vor allem in einem „unruhigen Mars“, der aber schon Mitte Jänner vorbei sein soll. Danach sei für Lugner vieles möglich – sogar ein Liebes-Comeback mit Simone!

Glückspilz. „Ich habe ­Simone von Anfang an nicht schlecht gefunden“, blickt Rogers zurück. „Mit seinen fast 90 Jahren soll Richard vielleicht auch ein bisschen nachsichtig mit den jungen Damen sein. Er ist halt ein Kavalier der alten Schule und ist es anders gewöhnt“, schmunzelt Rogers.

Und falls es mit seiner Ex nicht klappen sollte, wünscht ihm Rogers eine neue Liebe, die etwas mehr „seinem Jahrgang“ entspricht. „Er will halt nicht alleine bleiben“, so die ­Astrologin. Dafür könnte ja in Zukunft zumindest sein „Streichelzoo“ sorgen …