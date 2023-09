Robbie mietet sich jetzt in Schweizer Chalet ein - für 4.800 Euro pro Tag!

Robbie Williams hat auf AirBnb eine neue Bleibe gefunden. Im Gstaad mietet er jetzt ein drei stöckiges Luxus-Chalet. Für 4.800 Euro pro Tag.

Für sein Doppelpack beim Skiopening in Schladming am 7. und 8. Dezember jettet Robbie Williams aus Australien ein. Die Heimreise wird deutlich kürzer. Jüngst hat sich der Pop-Superstart in Gstaad, Schweiz ein Chalet zugelegt. Für satte 4.800 Euro Miete! Pro Tag!!

Luxus. Sieben Schlafzimmer, sechs Badezimmer, drei Küchen, drei Terrassen, vier Balkone und eine Sauna verteilt auf 400 Quadratmeter und drei Stockwerke. Zwei davon sind für Robbie, Ayda und die vier Kinder vorgesehen. Im Dritten dürfen die Bediensteten übernachten. Gemeindepräsident Toni von Grünigen, bestätigte bereits dass sich Robbie Williams in der Gemeinde Saanen angemeldet hat.

Schnäppchen. Das Chalet wurde auf mehreren Buchungsplattformen, darunter AirBnb, ausgeschrieben. Die 4.800 Euro pro Tag sind für Robbie noch ein Schnäppchen. In der Hauptsaison zwischen Weihnachten und Neujahr wurden dafür schon bis zu 16.000 Euro pro Nacht verlangt. Bei einem Vermögen von 280 Millionen Euro ist auch das für Robbie ein Klacks.



Schweiz. Während der Corona-Pandemie hat Robbie die Schweiz ins Herz geschlossen. Bis vor kurzen besaß er eine 29 Millionen-Euro-Vila in der Nähe von Genf.