11. Geburtstag: So ändert sich das Leben von Prinz George

Statt neuem Hobby oder neuer Schule startet für den jungen Royal ein skurriler Countdown: Denn mit dem elften Geburtstag beginnt das letzte Jahr, in dem er gemeinsam mit seinem Vater im selben Flieger sitzen darf. Gemeinsam nach Berlin zum Finale der Fußball-EM fliegen, wie die beiden es vor zwei Wochen gemacht haben, ist ab dem 22. Juli 2025 nicht mehr möglich. Ab dann müssen sie in zwei getrennten Maschinen anreisen.

Der Grund ist einfach wie logisch, jedoch ziemlich ernst: Die Thronfolge muss gesichert sein. Denn sollte es zu einem Unglück während des Fluges kommen, würde bei einem gemeinsamen Flug im schlimmsten Fall beide Thronfolger sterben. Schließlich steht Prinz William an erster Stelle der Folge nach seinem Vater König Charles, und Prinz George gleich danach an zweiter Stelle.

Um das Fortbestehen der Monarchie nicht zu gefährden, müssen die beiden also ab kommenden Jahr getrennt reisen. So war es auch 1994, als Prinz William seinen zwölften Geburtstag feierte: Ab diesem Tag ist er separat von seinem Vater, damals noch Prinz Charles geflogen.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!



