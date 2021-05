44 Prozent der Briten für Titel-Entzug von Harry und Meghan

In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov stimmen fast die Hälfte der Befragten in Großbritannien dafür, dass dem Paar die Titel entzogen werden sollten.

Nach den jüngsten Vorwürfen von Prinz Harry (36) gaben 44 Prozent von 4.567 Erwachsenen an, dass das Paar nicht länger die Bezeichnung Herzog und Herzogin tragen soll. Harry erhob in der vergangenen Woche in einem Podcast schwere Vorwürfe gegen seinen Vater, der Erbe von Charles Prince: "Er hat mich genauso behandelt wie er selbst behandelt wurde. Dies wurde auch als Angriff auf seine Großmutter Königin Elizabeth II. (95 Jahre alt) und den kürzlich verstorbenen Prinzen Philip angesehen. Mit schwerwiegenden Beschuldigungen von Rassismus im Königshaus sorgten Harry und Meghan schon vor einigen Wochen für Aufsehen. Jüngere Menschen haben andere Meinung In der Altersgruppe von 50 bis 65 Annos votierten sogar 55 Prozent für den Titelentzug, bei über 65-Jährigen gar 59 Prozent. Bei den 18- bis 24-Jährigen scheint das Paar noch höher im Kurs zu stehen: Bei ihnen war es nur jeder Fünfte (20 Prozent),