Brite behauptet: "Bin der heimliche Sohn von Charles & Camilla"

Dunkles Geheimnis? Simon Dorante-Day behauptet, er sei der uneheliche und einzige leibliche Sohn von Charles und Camilla. Noch während der Ehe mit Prinzessin Diana (†36), hatten Prinz Charles und Camilla eine Affäre. Die Fans waren geschockt, als die heimliche Beziehung der beiden 1994 öffentlich wurde. Eine Folge des Verhältnisses soll der 52-jährige Simon Dorante-Day sein: Er glaubt, das einzige leibliche Kind des Paares zu sein.

© Facebook Das Jugendfoto soll zeigen, wie ähnlich Dorante-Day den Royals sieht.

Simon Dorante-Day ist laut eigener Aussage am 5. April 1966 in der Nähe von Portsmouth, 120 Kilometer nordwestlich von London, geboren und im Alter von 18 Monaten adoptiert worden. Heute lebt er in Queensland, Australien.

Er versucht zu beweisen, dass er von der damals 18-jährigen Camilla Shand zur Adoption freigegeben wurde. Prinz Charles sei demnach 17 Jahre alt gewesen, als Simon zur Welt kam. Aber: Charles und Camilla lernten sich laut offiziellen Berichten beim Polospielen 1970 kennen. Demnach sei Prinz Charles bereits 21 und sie 22 Jahre alt gewesen.

Wilde Theorie

In einem aktuellen Interview mit dem australischen Magazin "New Idea" erklärt der neunfache Vater: "Ich war meiner Großmutter sehr nahe, und sie hat mir oft gesagt, dass ich ein Kind von Camilla und Charles bin. Sie hat es nicht nur angedeutet, sie hat es mir gesagt."

Angeblich seien seine Adoptivgroßeltern einst Mitarbeiter des Palasts gewesen.