Einsame Parade für die Queen

Anders. Für Royal-Fans ist sie jedes Jahr ein großes Highlight: Die Trooping the Colour-Parade zu Ehren des Geburtstags von Queen Elizabeth II. (94). Doch heuer konnte diese nicht wie gewohnt stattfinden.

Live-Übertragung des Mini-Events auf BBC

Erstaunt. Normaler­weise findet sich die ganze ­Familie bei der Geburtstags-Parade auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zusammen und es bietet sich den Zuschauern ein Riesen-Spektakel, aber dieses Jahr nahm die britische Königin ganz alleine im Garten des Schlosses Windsor im Schutze eines Zeltes Platz. Genossen soll sie die militärische Ehre aber dennoch haben.

Geschichte. Queen Elizabeth feiert jedes Jahr zweimal Geburtstag: am 21. April im privaten Rahmen, am zweiten Samstag im Juni mit der imposanten Militärparade. Die weltweite Corona-Epidemie allerdings veranlasste den Palast im März, diese abzusagen. Anlässlich des 67. Thronjubiläums der Queen am 2. Juni entschied man sich dann aber doch, eine kleine Version zu veranstalten.