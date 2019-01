Fans sicher: Prinzessin Eugenie ist schwanger

Ist das nächste Royal-Baby bereits unterwegs? Britische Medien spekulieren darüber, dass Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank das erste Kind erwarten.

Eindeutiger Hinweis

Im vergangenen Oktober fand die Märchenhochzeit der beiden in der St. George's Chapel im britischen Windsor statt. Die Fans des königlichen Paares wollen in einer Instagram-Nachricht der Prinzessin einen eindeutigen Hinweis entdeckt haben, dass Eugenie bereits schwanger ist. Sie schreibt nämlich: "Rückblick auf genau diesen Tag vor einem Jahr - Jack und ich haben unsere Verlobung verkündet. Was ist das für ein Jahr gewesen seither und wie aufregend 2019 wird."

Wettbüros

In den Kommentaren wird spekuliert, dass die Prinzessin damit nur auf eine Schwangerschaft anspielen kann. Auch die Wettbüros verzeichnen einen deutlichen Anstieg auf Wetten zu Eugenies Schwangerschaft.