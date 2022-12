Albert von Monaco: 'Bin stolz auf meine Frau'

Die Erleichterung im Fürsten­haus von Monaco ist mehr als nur groß.

Schock. Es war ein Drama, als Fürstin Charlène vor über einem Jahr an einem HNO-Virus erkrankte und mehrere Operationen über sich ergehen lassen musste. Auch wenn sie sich zwischenzeitlich kurz in der Öffentlichkeit zeigte, verbesserte sich vor allem ihre psychische Gesundheit nicht und Charlène musste abermals in eine Klinik. Erst seit Kurzem nimmt die Frau von Fürst Albert auch wieder vermehrt royale Termine wahr.



Glücklich. Ganz über den Berg ist seine Frau aber noch nicht, wie er in einem Interview offenbarte. „Wie Sie wissen, war das letzte Jahr ein sehr hartes Jahr für sie – ebenso wie der Beginn dieses Jahres. Und sie hat es wirklich auf unglaubliche Weise gemeistert“, so Albert stolz. „Charlène geht es wirklich gut. Wie Sie selbst sehen können, ist sie bei vielen verschiedenen Veranstaltungen aktiv gewesen. Charlène engagiert sich mehr im öffentlichen Leben und kümmert sich um Dinge, die ihr am Herzen liegen“, ergänzt Albert.