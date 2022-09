Der Tod der Queen bringt auch formelle Änderungen mit sich – nicht nur Charles und Camilla bekommen neue Titel, auch William und Kate werden sich künftig umbenennen.

Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73) ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde", sagte er einer Mitteilung zufolge. Charles‘ Frau Camilla trägt nun den Titel „Queen Consort“, also „Königsgemahlin“. Das hatte Elizabeth II. dieses Jahr noch geregelt. Zuvor war damit gerechnet worden, dass Charles‘ Frau nur als „Prinzgemahlin“ tituliert würde - sie also nicht die Bezeichnung „Queen“ tragen würde wie ihre Vorgängerinnen.

Hinter seinem Vater Charles rückt Queen-Enkel Prinz William (40) zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist jetzt der neunjährige Prinz George, dahinter folgen seine Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Auch William und Kate bekommen neue Titel. Sie heißen nun "Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge", wie der Kensington-Palast am Donnerstag bestätigte. William erhielt als ältester Sohn von Charles den Titel "Herzog von Cornwall".

Wenn William wie erwartet auch den Titel "Prince of Wales" bekommt, wird Kate zur "Princess of Wales", wie die britische Nachrichtenagentur PA erläutert. Diesen Titel trug zuletzt Diana.