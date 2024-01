Aufregung um Prinz Harrys "Legenden"-Auszeichnung

Prinz Harry bekam die gleiche Auszeichnung wie schon Neil Armstrong. Aber warum?

Dass Prinz Harry am 19. Jänner mit einem der „Living Legends of Aviation Awards“ geehrt wird, können viele nicht nachvollziehen. Waren es doch in der Vergangenheit Größen, wie Neil Armstrong, die diesen verliehen bekamen. Man fragt sich, warum Harry mit dem ersten Menschen auf dem Mond gleichgestellt wird.

Harry leistete Militärdienste

Der Veranstalter begründet die Auszeichnung so: „Ein britischer Armeeveteran und Pilot mit zehn Jahren Militärdienst, der Flugtrainingsmissionen in den USA, Großbritannien und Australien sowie Kampfeinsätze in Afghanistan absolvierte und dabei das Leben verbündeter Streitkräfte und unzähliger Zivilisten rettete. Er ist auch der Schöpfer der Invictus Games, einem weltweiten Sportwettbewerb für verwundete Veteranen.“

Weitere Legenden

Zu den weiteren Preisträgern gehören der Navy-Pilot Fred George, der Präsident und CEO von CAE Marc Parent und Steve Hinton, ein amerikanischer Flieger, der von 1979 bis 1989 einen Geschwindigkeitsweltrekord hielt.