Ein offizielles Statement der Pressestelle des Palastes in Monaco gibt Aufschluss über Charlènes Zustand.

Sie ist erst vor kurzem wieder nach Monaco zu ihrer Familie zurückgekehrt und nun muss sie wieder Abtauchen. Ein offizielles Statement aus dem Palast gewährt nun Einblick in den Gesundheitszustand von Fürstin Charlène . Darin heißt es, dass die Fürstin eine "zeitlang Ruhe und Entspannung braucht um die beste Genesung" für sich zu erreichen.

Charlène: Wieder Gesundheitsschock! Jetzt muss sie...

Monatelang sei ihre Gesundheit schlecht gewesen und nun müsse sie "Zeit aufwenden um sich von einem Punkt absoluter Ermüdung" zu erholen. Um Komfort und Privatsphäre zu gewährleisten sei es essentiell, dass "ihr Aufenthaltsort streng vertraulich" sei.

Aus diesem Grund könne Charlène nicht am Nationalfeiertag teilnehmen, freue sich aber schon auf die Zeit, in der sie es dann wieder könne.

Monatelang hatte Charlène (43) in ihrer Heimat Südafrika festgesessen. Gesundheitliche Probleme hatten ihre Abreise verzögert.

Eigentlich war sie in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Örtlichen Medien hatte sie dann wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr nach Europa in das kleine Fürstentum hinausgezögert. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen. Mehrfach wurde sie im Krankenhaus behandelt.