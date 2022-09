Eine halbe Stunde nach Bekanntwerden des Todes der Queen meldete sich schon Thronfolger Prinz Charles - der von nun an als König Charles III. regieren wird - auf Twitter zu Wort.

"Der Tod meiner geliebten Mutter, ihrer Majestät der Queen, ist ein Moment der größten Trauer für mich und meine Familie. Wir trauern zutiefst um den Tod einer geschätzten Souveränin und einer vielgeliebten Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, in den Königreichen und im Commonwealth und bei unzähligen Menschen auf der Welt tief zu spüren sein wird."

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher