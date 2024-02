Charles telefoniert mit Premierminister

Der britische Monarch wird sein wöchentliches Meeting mit Premierminister Rishi Sunak diese Woche ausnahmsweise nur per Telefon abhalten.

Es war ein Schock für das Königreich, als am Montag bekannt wurde, dass König Charles III. an Krebs erkrankt sei. Er kürzlich wurde der Monarch an der Prostata operiert und sollte sich eigentlich auf Schloss Sandringham etwas Ruhe gönnen. Doch nach der Diagnose begann Charles gleich zu Wochenbeginn mit einer Therapie.

König Charles III. und Richi Sunak © Getty ×

Das wirkt sich jetzt auch auf seine Termine aus. Sein wöchentliches Meeting mit Premierminister Rishi Sunak wird diese Woche (vorerst) nur telefonisch anstatt persönlich stattfinden. Charles soll gestern nach seiner zweiten Behandlung bereits wieder per Hubschrauber vom Buckingham Palast nach Sandringham zurückgereist sein.

Davor traf der König noch für gut eine halbe Stunde seinen Sohn Prinz Harry, der nach der Krebsdiagnose sofort aus Los Angeles eingeflogen war, um seinen Vater zu treffen.

Um welche Art Krebs es sich handelt gab der Palast nicht bekannt. Nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handeln soll.