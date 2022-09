Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. rücken Charles und Camilla an die Spitze der britischen Monarchie.

Hartnäckig hielten sich die Gerüchte, dass die Thronfolge nach dem Tod der Queen direkt an ihren Enkelsohn Prinz William übergehen sollen - doch wie der Buckingham Palace heute mitgeteilt at, ist nun Charles der neue König von England. Seine Frau Camilla darf nun einen neuen Titel führen - das war noch Wunsch der Queen. Charles wird als Charles III. regieren. Print William rückt damit zum Thronfolger auf. Auf Platz 2 in der Thronfolge ist dann Prinz George.

Royal-Experten gehen jedoch nicht davon aus, dass die offizielle Krönung in Kürze stattfinden wird. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis Charles also offiziell zum König von England ernannt wird.

Davor wird Charles jedoch zum "Council" ernannt. Diese Ernennung soll "so bald wie möglich" stattfinden, so heißt es in den Statuten.

Details folgen in Kürze.