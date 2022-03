Darum will sich die Queen nicht im Rollstuhl zeigen

Ein angeblicher Vertrauter der Royals behauptet, dass Queen Elizabeth II. schon länger im Rollstuhl sitzt.

Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. wachsen. Sie musste kürzlich ihren Auftritt am Commonwealth Day absagen. Laut Berichten, soll sie nicht mal mehr mit ihren geliebten Hunden spazieren gehen. Jetzt behauptet ein angeblicher Freund der Royals, dass die Monarchin einen Rollstuhl benutze. Christopher Biggins (73) behauptet den Grund für die Termin-Absagen zu kennen. Der britische Schauspieler sagt gegenüber "GB News": "Sie ist sehr stolz und will nicht so fotografiert werden." Biggins sagte, dass die Sorgen vor den Jubiläumsfeiern groß seien, da diese bald stattfinden. Im April feiert die Queen ihren 96. Geburtstag und Anfang Juni ihr Platin-Thronjubiläum.

Der ehemalige Abgeordnete Gyles Brandreth (74) brachte zuvor bereits ähnliche Gerüchte auf. "Sie mag die Vorstellung nicht, in der Öffentlichkeit im Rollstuhl gesehen zu werden", sagte er. Ob das stimmt? Derzeit wird laut "Sun" in der Craigowan Lodge, ein rustikales Steinhaus in der Nähe von Schloss Balmoral, die Ausstattung mit einem Rollstuhllift im Wert von 20.000 Pfund (etwa 24.000 Euro) geplant.