× Die Royals gut behütet in Ascot

Prinz Charles vertritt seine Mutter beim Pferde-Event des Jahres.

Schade. Sie liebt ihre Pferde über alles und ließ in den letzten Jahrzehnten fast kein Derby in Ascot aus. Doch heuer muss Queen Elizabeth II. leider daheimbleiben. Ihre Mo­bilitätsprobleme machen der 96-Jährigen einen Besuch in Ascot unmöglich. Für prominente Vertretung ist allerdings gesorgt. Prinz Charles und seine Camilla übernehmen den Termin an der Rennbahn. Aber auch zahlreiche weitere Royals haben sich zu dem Spektakel angesagt.

Königliche Parade. So wurde neben Thonfolger Charles und seiner Camilla auch Zara Tindall, die ein blau gemustertes Kleid mit passendem Hut trug, gesichtet. Tindall war mit Ehemann Mike sowie Prinzessin Beatrice und deren Ehemann Edoardo Mapelli-Mozzi unterwegs. Beatrice entschied sich für ein weißes Midi-Kleid – ebenfalls mit passender Kopfbedeckung.

© Getty Images ×

Prinzessin Beatrice mit Ehemann Edoardo.

© Getty Images ×

Zara Tindall bei der Kutschenparade in Ascot.

Royal-Fans wollen aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Queen vielleicht am Wochenende am letzten Renntag doch noch vorbeischaut.